Techinvesteerder SoftBank grote winnaar op beurs Japan

De Japanse telecomprovider en techinvesteerder SoftBank was vrijdag een grote winnaar op de beurs in Japan. De onderneming maakte eerder bekend zijn belang in het Chinese techconcern Alibaba terug te schroeven. Die stap stuwt de brutowinst van het concern met 4,6 biljoen yen, omgerekend ruim 33 miljard euro.

SoftBank dikte in Tokio 6 procent aan. Volgens het concern is de verkoop nodig om beter gewapend te zijn tegen de huidige marktomstandigheden. Verder zou de Zwitserse bank Credit Suisse een juridische procedure tegen SoftBank willen beginnen. De in opspraak geraakte kredietverstrekker wil namens zijn rijkste klanten honderden miljoenen dollars terugvorderen die hij had geleend via de ter ziele gegane financieringsmaatschappij Greensill Capital.

De vorderingen hebben betrekking op 440 miljoen dollar aan Credit Suisse-fondsen die Greensill heeft uitgeleend aan Katerra, een Amerikaans bouwconcern dat vervolgens het faillissement aanvroeg. Katerra werd gesteund door het omvangrijke Vision Fund van SoftBank.

De Nikkei-index in Tokio stond op een winst van 2,4 procent. Daarmee was de graadmeter een positieve uitzondering in de regio waar de beurzen een gemengd beeld lieten zien. Op donderdag bleef de beurs van Japan nog dicht vanwege een feestdag.

In China noteerde de index in Shanghai 0,2 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,3 procent. De Chinese chipfabrikant SMIC verloor 1,6 procent na cijfers. De grootste chipproducent van China zag de winst afgelopen kwartaal met een kwart dalen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De omzet viel wel fors hoger uit.

In Seoul won de Kospi tussentijds 0,1 procent. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,7 procent.