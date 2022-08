Beurzen China licht lager na onverwachtse rentestap centrale bank

De beurzen in Azië stonden maandag overwegend hoger. Beleggers verwerkten onder andere tegenvallende cijfers over de economie van China. Die zetten de centrale bank van het land ertoe aan de rente te verlagen om zo de economische groei te stimuleren. De rentestap was een verrassing voor de financiële markten.

Ook uit Japan kwamen cijfers. Daaruit bleek dat de omvang van de economie terug is op het niveau van voor de coronacrisis.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde 0,3 procent lager. In Shanghai stond een min van 0,1 procent op de borden. Beleggers reageerden onder andere op tegenvallende cijfers over de industriële productie en winkelverkopen. De People’s Bank of China, de centrale bank van het land, verlaagde een belangrijk rentetarief licht, tot 2,75 procent.

De Nikkei-index in Tokio noteerde 1,2 procent hoger. Volgens voorlopige cijfers is de economie van Japan in het tweede kwartaal met 2,2 procent gegroeid dankzij de afbouw van coronamaatregelen. De consumentenbestedingen, die doorgaans goed zijn voor meer dan de helft van de Japanse economie, bleken de belangrijkste impuls voor de groei.

In Sydney stond de All Ordinaries 0,6 procent hoger.