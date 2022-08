Bierbrouwer Grolsch produceert groen gas uit eigen afvalwater

Bierbrouwer Grolsch heeft met succes het eerste groene gas geproduceerd uit zijn eigen afvalwater. Op het terrein van de brouwerij in Enschede is een installatie geplaatst die jaarlijks 1 miljoen kubieke meter groen gas uit biogas gaat produceren. Dit komt overeen met het gasverbruik van ongeveer 700 Twentse huishoudens.

Het groene gas, een duurzame vervanger van fossiel aardgas, wordt bijgemengd in het bestaande aardgasnet. De technologie is geleverd door bio-energiebedrijf en plaatsgenoot HoSt Groep, die in de samenwerking met Grolsch de eigenaar en beheerder is van de installatie.

Het biogas uit de waterzuivering van Grolsch werd eerst gebruikt voor verwarmen, maar krijgt nu als bestemming het produceren van groen gas. Vanaf december gaat afvalverwerkingsbedrijf Twence namelijk duurzame warmte leveren via de nieuw aangelegde warmteleiding tussen Twence en Grolsch.

Biogas is vanwege het lage methaangehalte niet geschikt voor het aardgasnet. HoSt, dat wereldwijd groengassystemen bouwt, neemt het biogas af en zet dit om naar groen gas in de geplaatste biogasopwerker. Het groene gas, met dezelfde eigenschappen als aardgas inclusief de bekende gasgeur, wordt vervolgens ter plekke aan het gasnet geleverd.