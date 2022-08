Kosovo voert stroomonderbrekingen in door energiecrisis

Huishoudens en bedrijven in Kosovo moeten vanaf maandag rekening houden met regelmatige stroomonderbrekingen. Het Balkanland produceert niet genoeg elektriciteit om zelf aan de vraag te voldoen en de hoge stroomprijzen in het buitenland maken het moeilijk voor het armlastige land om elektriciteit te importeren. Daarmee is Kosovo een van de eerste landen in Europa waar de energiecrisis tot stroomonderbrekingen leidt.

In de komende periode wordt de stroomvoorziening een kwart van de tijd onderbroken. Huishoudens in Kosovo krijgen zes uur lang elektriciteit en moeten het vervolgens twee uur lang zonder doen. Een einddatum voor deze maatregel is nog niet bekendgemaakt.

Het Kosovaarse energiedistributiebedrijf zegt dat de kolencentrales in het land op het ogenblik maar zo’n 60 procent produceren van de piekvraag. Dat komt onder meer omdat het energiebedrijf van het land ongeveer de helft van zijn generatoren heeft uitgeschakeld voor onderhoud.

Daarmee wil dat bedrijf voorbereid zijn op het winterseizoen, als het energieverbruik in Kosovo twee keer zo hoog ligt. Ook dan zijn er regelmatig problemen. Zo ging Kosovo in december ook al over op regelmatige stroomonderbrekingen om de energievraag in goede banen te leiden.

In heel Europa leeft momenteel de vrees voor energietekorten. Zo hebben grote exporteurs als Frankrijk en Noorwegen problemen om veel stroom te leveren aan andere landen door onderhoud aan kerncentrales en door beperkte capaciteit van waterkrachtcentrales als gevolg van de weinige regenval. Ook kunnen op het moment door de lage waterstanden bijvoorbeeld moeilijk kolen aan Duitsland worden geleverd.