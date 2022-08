Londen Heathrow verlengt reizigerslimiet ook tot eind oktober

In navolging van Schiphol verlengt de Londense luchthaven Heathrow de dagelijkse limiet voor het aantal vertrekkende passagiers tot eind oktober. Daarmee wil het vliegveld het langdurig tekort aan personeel opvangen.

In juli stelde Heathrow al een maximum in van 100.000 vertrekkende passagiers. In een verklaring geeft de luchthaven aan dat de invoering van een limiet heeft geleid tot onder meer “minder lastminute-annuleringen” en “kortere wachttijden voor de bagage”.

Mochten de personeelstekorten op het Britse vliegveld worden opgelost vóór eind oktober, dan zal de limiet komen te vervallen. Heathrow heeft luchtvaartmaatschappijen daarom opgeroepen “agressiever” te werk te gaan bij het aannemen van personeel en zo nodig de lonen te verhogen.

Schiphol liet eerder al weten met een maximumaantal passagiers te werken tot en met oktober. In september kunnen er maximaal 67.500 reizigers per dag lokaal vertrekken, in oktober zijn dat er 69.500. Ook aan deze limiet liggen personeelstekorten ten grondslag.