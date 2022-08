Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl aan kop in licht hogere AEX

De AEX-index op het Damrak ging maandag licht vooruit onder aanvoering van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl profiteerde van beter dan verwachte resultaten van zijn Duitse branchegenoot HelloFresh. Olie- en gasconcern Shell zag een eerdere koerswinst verdampen en stond in de staartgroep. Ondanks sterke resultaten van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco zijn beleggers bezorgd dat de vraag naar olie onder druk komt te staan na onverwacht zwakke economische cijfers uit China.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 726,44 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 981,85 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,2 procent. Londen daalde een fractie.

Naast Just Eat Takeaway (plus 4,4 procent) stonden supermarktconcern Ahold Delaize en dataleverancier Wolters Kluwer in de kopgroep van de AEX, met winsten van dik 1 procent. KPN won 0,3 procent. Het telecomconcern kondigde een meerjarige samenwerking met streamingdienst HBO Max aan. Verzekeraar NN Group (min 5 procent) noteerde ex-dividend, wat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode.

Shell zakte 1,6 procent. Concurrenten BP en TotalEnergies daalden ook ruim 1 procent. Saudi Aramco meldde dit weekend volop te hebben geprofiteerd van de hogere prijzen. Ook verwacht de grote olieproducent dat de vraag naar olie de rest van het decennium zal toenemen.

Evengoed leven er op de financiƫle markten zorgen over de olievraag. De Chinese centrale bank verlaagde de rente onverwacht om daarmee de economie een impuls te geven na een reeks tegenvallende cijfers. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent goedkoper op 88,75 dollar per vat door een mogelijke lagere Chinese vraag naar olie. Brentolie kostte ook 3,6 procent minder, op 94,67 dollar per vat.

HelloFresh steeg 7 procent in Frankfurt. De Duitse bezorger van maaltijdboxen kreeg er meer klanten bij. Ook gingen de bestedingen per klant omhoog. De Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, bekend van merken als Pattex, Fa, Schwarzkopf en Persil, won dik 1 procent na publicatie van de resultaten.

Het noodlijdende Duitse energiebedrijf Uniper klom 9,5 procent. Volgens persbureau Reuters wordt de Duitse gasprijsheffing, die bedoeld is om de hoge kosten van de vervanging van Russisch gas onder alle verbruikers te verdelen, vastgesteld op tussen de twee en drie eurocent per kilowattuur.

De euro was 1,0192 dollar waard, tegen 1,0257 dollar voor het weekend.