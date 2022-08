Oliebedrijven onder druk op Wall Street na daling olieprijzen

De Amerikaanse olieproducenten stonden maandag onder druk op Wall Street. ExxonMobil, Chevron, Marathon Oil en Occidental Petroleum zakten tot meer dan 4 procent door een flinke daling van de olieprijzen die volgden op tegenvallende economische cijfers uit China. Beleggers vrezen daardoor dat China minder olie zal afnemen. Ook maakte het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco bij de publicatie van zijn resultaten bekend klaar te staan om de productie te verhogen indien het Saudische regime daar om vraagt.

De zorgen over een vertraging van de Chinese economie laaiden op doordat de Chinese centrale bank onverwachts de rente verlaagde om de economie een impuls te geven. De stap volgde op teleurstellende Chinese fabrieksorders en winkelverkopen, die onder druk staan als gevolg van het strenge coronabeleid van China. Daarnaast kampt het land nog altijd met een vastgoedcrisis.

De vrees dat China minder olie nodig heeft, maakte een vat Amerikaanse olie bijna 5 procent goedkoper op 87,55 dollar. Brentolie kostte ook bijna 5 procent minder, op 93,57 dollar per vat. Ook zou het aanbod van olie kunnen toenemen als Iran en de VS akkoord gaan met het voorstel van de Europese Unie om het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. De sancties op de Iraanse olie-export zouden daarmee komen te vervallen.

De graadmeters op Wall Street vielen wat terug na de recente sterke opmars die volgde op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 33.705 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 4265 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 13.016 punten.

Wat bedrijfsresultaten betreft blijft het maandag rustig nu meer dan 90 procent van de bedrijven uit de S&P 500 de kwartaalcijfers heeft gepubliceerd. Later deze week volgen nog cijfers van grote winkelbedrijven als Walmart, Macy’s, Kohl’s en Target. Die geven naast de Amerikaanse winkelverkopen, die woensdag op het programma staan, mogelijk meer inzicht in hoeverre de hoge inflatie het koopgedrag van de consumenten be├»nvloedt.

Tesla won bijna 2 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft een mijlpaal bereikt met zijn fabriek in Shanghai. Daar rolden al 1 miljoen auto’s van de band sinds de productie eind 2019 begon, meldde Tesla-topman Elon Musk via Twitter. In totaal heeft Tesla al meer dan 3 miljoen auto’s gebouwd, voegde Musk daar aan toe.

De euro was 1,0211 dollar waard, tegen 1,0257 dollar op vrijdag.