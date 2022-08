Ook staking haven Liverpool, extra verstoring scheepvaart dreigt

Ook de havenwerkers in Liverpool gaan binnenkort staken. Daarmee dreigt de scheepvaart rond het Verenigde Koninkrijk nog meer verstoord te raken, want er staat later deze maand ook al een grote staking op de agenda in Felixstowe, de grootste containerhaven van het land.

Meer dan vijfhonderd havenwerkers in Liverpool stemden maandag voor een staking omdat ze een hoger salaris willen. Hun werkgever bood hun al 7 procent extra loon, maar dat vinden de arbeiders te weinig vanwege de hoge inflatie.

De haven van Liverpool is de op drie na grootste haven van Groot-Brittanniƫ en een belangrijk knooppunt voor de trans-Atlantische handel. Het is nog niet bekend wanneer de arbeiders precies het werk neer zullen leggen.

In Felixstowe begint de staking dit weekend, werd eerder aangekondigd. Zo’n tweeduizend havenwerkers daar willen ruim een week niet aan het werk. Vakbond FNV sloot eerder niet uit dat die actie ook in de haven van Rotterdam tot verstoring zal leiden.

Havenwerkers in Rotterdam toonden zich recent solidair met hun collega’s in de grote Britse containerhaven. Dat betekent volgens vakbondsbestuurder Niek Stam van FNV dat schepen die eigenlijk naar Felixstowe zouden gaan, niet zomaar naar Rotterdam kunnen uitwijken. Hij maakt zich er hard voor dat havenarbeiders hier die “besmette schepen” niet zullen lossen.