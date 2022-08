Schiphol druk bezig met schadeclaims: we zien dat er animo is

Schiphol is volop bezig met het in goede banen leiden van de schadevergoedingen voor gemiste vluchten van de afgelopen maanden. “We zien dat er animo voor is”, zegt een woordvoerder van de luchthaven over de afgelopen donderdag aangekondigde regeling. Online en telefonisch komen hier vragen over binnen.

Die komen terecht bij de bestaande klantenservice van Schiphol, waar anders dan op andere plekken op de luchthaven wel genoeg personeel beschikbaar is. Schiphol kan nog niet zeggen hoeveel aanvragen zijn ingediend. “Dat aantal zijn we nog aan het inventariseren en dat zorgt wel voor wat werk. Als we dat al tussentijds melden, dan ergens in de loop van deze week”, aldus de zegsman.

Het compensatieverzoek kan online, via de website van Schiphol, worden ingediend voor vluchten van 23 april tot en met 11 augustus. Dat kan tot en met 30 september. Als er de komende tijd nog problemen ontstaan, dan gaat de Consumentenbond opnieuw met Schiphol in overleg. De luchthaven kwam de regeling overeen met de Consumentenbond en het Omroep Max-programma Max Vakantieman. Te compenseren kosten zijn bijvoorbeeld extra kosten voor het omboeken van een vlucht of de kosten voor een nieuw vliegticket.

Schiphol zegt dat het eventueel individueel benaderen van klanten over de regeling aan luchtvaartmaatschappijen zelf is. “Alle media hebben hierover geschreven. Het formulier is via onze website te vinden.”

Zondag was de gemiddelde wachttijd ongeveer 45 minuten en hoefden reizigers niet buiten te wachten. Ook maandagochtend is goed begonnen. “Alle reizigers staan momenteel binnen in de vertrekhal te wachten voor de veiligheidscontrole”, staat in een update op de website van de luchthaven.