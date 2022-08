Shell door daling olieprijzen bij verliezers op Damrak

Shell hoorde maandag door een fikse daling van de olieprijzen bij de verliezers op de Amsterdamse beurs. Het olie- en gasconcern begon de dag nog met een plus, maar die koerswinst verdampte later. Ondanks sterke resultaten van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco zijn beleggers bezorgd dat de vraag naar olie onder druk komt te staan na onverwacht zwakke economische cijfers uit China.

Shell leverde uiteindelijk dik 1 procent in. Concurrenten BP en TotalEnergies daalden elders in Europa tot meer dan 2 procent. Saudi Aramco meldde dit weekend volop te hebben geprofiteerd van de hogere prijzen. Ook verwacht de grote olieproducent dat de vraag naar olie de rest van het decennium zal toenemen.

Evengoed leven er op de financiƫle markten zorgen over de olievraag. De Chinese centrale bank verlaagde de rente onverwacht om daarmee de economie een impuls te geven na een reeks tegenvallende cijfers. Een vat Amerikaanse olie werd bijna 4 procent goedkoper op 88,57 dollar per vat door een mogelijk lagere Chinese vraag naar olie. Brentolie kostte ook bijna 4 procent minder, op 94,43 dollar per vat.

De belangrijkste beursgraadmeters gingen met kleine winsten de handel uit. Het cijferseizoen waarin veel bedrijven met hun resultaten komen is inmiddels bijna ten einde. De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de plus op 728,88 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 982,53 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent.

HelloFresh wist na het openen van de boeken de aandacht op zich te richten met een koerswinst van bijna 3 procent in Frankfurt. De Duitse bezorger van maaltijdboxen kreeg er meer klanten bij. Ook gingen de bestedingen per klant omhoog. Het succes van HelloFresh stuwde in Nederland het enthousiasme van beleggers over Just Eat Takeaway. De maaltijdbezorger ging 2 procent vooruit en was daarmee de sterkste stijger bij de Amsterdamse hoofdfondsen.

Verder won de Duitse wasmiddel- en lijmproducent Henkel, bekend van merken als Pattex, Fa, Schwarzkopf en Persil, circa 1 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,0192 dollar waard, tegen 1,0257 dollar voor het weekend.