Tesla bouwde al 1 miljoen auto’s in Shanghai

Producent van elektrische auto’s Tesla heeft een mijlpaal bereikt met zijn fabriek in Shanghai. Daar rolden al 1 miljoen auto’s van de band sinds de productie eind 2019 begon, meldde Tesla-topman Elon Musk via Twitter.

In totaal heeft Tesla al meer dan 3 miljoen auto’s van de types Model S, Model 3, Model X en Model Y gebouwd, voegde Musk daar aan toe. Het bedrijf is al geruime tijd de meest waardevolle autoproducent ter wereld. Door die waardering op de beurs is Musk ook de rijkste persoon op aarde.

De fabriek in Shanghai was de eerste van Tesla buiten de Verenigde Staten. Inmiddels heeft het Amerikaanse bedrijf ook een fabriek in Duitsland.