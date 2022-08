Tesla flink omhoog op Wall Street na mijlpaal in China

Tesla was maandag een grote winnaar op Wall Street. Beleggers reageerden enthousiast op een mijlpaal van de fabrikant van elektrische auto’s met zijn fabriek in Shanghai. Verder ging de aandacht op de aandelenmarkt in New York vooral naar olieproducenten. Die gingen onderuit na een stevige daling van de olieprijzen.

Tesla won meer dan 3 procent. In Shanghai rolden al 1 miljoen auto’s van de band sinds de productie eind 2019 begon, meldde Tesla-topman Elon Musk via Twitter. In totaal heeft Tesla al meer dan 3 miljoen auto’s gebouwd, voegde Musk daaraan toe. De fabriek in Shanghai was de eerste van Tesla buiten de Verenigde Staten. Inmiddels heeft het Amerikaanse bedrijf ook een fabriek in Duitsland.

Olieconcerns als ExxonMobil, Chevron, Marathon Oil en Occidental Petroleum zakten juist tot meer dan 2 procent, terwijl Amerikaanse olie en Brentolie rond de 3,5 procent zakten. De lagere olieprijzen hangen samen met tegenvallende economische cijfers uit China. Beleggers vrezen daardoor dat China minder olie zal afnemen. Ook zou het aanbod van olie kunnen toenemen als Iran en de Verenigde Staten akkoord gaan met het voorstel van de Europese Unie om het atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. De sancties op de Iraanse olie-export zouden daarmee komen te vervallen.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street gingen licht vooruit na de recente sterke opmars die volgde op meevallende Amerikaanse inflatiecijfers. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 33.912,44 punten. De brede S&P 500 steeg 0,4 procent tot 4297,14 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 13.128,05 punten.

Uber bleef vrijwel vlak nadat het technologiebedrijf bekendmaakte zijn prijzen in het Verenigd Koninkrijk met circa 5 procent te verhogen. Het idee achter de stap is dat Uber-chauffeurs dan meer kunnen verdienen. Het bedrijf achter de bekende taxi-app hoopt zo meer Britse chauffeurs te trekken, iets wat heel lastig is door de grote krapte op de arbeidsmarkt.

Ook de koers van JPMorgan Chase en Bank of America kwam amper in beweging. Volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, zouden de banken weer bereid zijn om voor klanten te handelen in Russische obligaties. De financiƫle concerns zelf weigerden te reageren.

De euro was 1,0161 dollar waard, tegen 1,0192 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.