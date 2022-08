Toerist stuwt Thaise economie, zorgen over inflatie en conflicten

De economie van Thailand is in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid. Dat is mede te danken aan de toeristensector, die na de coronapandemie weer is aangetrokken. Wel blijven er zorgen bestaan over de conflicten in Oekraïne en Taiwan. Ook bereikte de inflatie in juni een recordhoogte van 7,7 procent.

De economie groeide met 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De versoepelingen van de coronamaatregelen in Thailand ondersteunden die groei, aldus de National Economic and Social Development Council (NESDC), het orgaan dat de Thaise overheid adviseert over sociaaleconomisch beleid. De raad stelde het verwachte groeipercentage voor dit jaar bij van 2,5 tot 3,5 procent naar 2,7 tot 3,2 procent.

De NESDC is wel bang voor escalatie van de oorlog in Oekraïne en is ongerust over de spanningen tussen China en Taiwan. Beide conflicten leiden tot een wereldwijde stagnatie van de economische groei, wat Thailand nog afhankelijker maakt van toerisme. Ook de Thaise exportsector koelt namelijk af.