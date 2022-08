Aandacht voor Philips op Damrak na aankondiging vertrek topman

Op de Amsterdamse beurs staat Philips dinsdag in de belangstelling. Het zorgtechnologieconcern kondigde aan dat topman Frans van Houten na bijna twaalf jaar het stokje per 15 oktober overdraagt aan Roy Jakobs, die ook bij Philips werkt. Jakobs is nu nog de eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van de slaapapneu-apparaten van het bedrijf, die mogelijk gezondheidsproblemen bij gebruikers kunnen veroorzaken.

Daarnaast kwam TKH met cijfers. De technologiegroep boekte recordresultaten in de eerste jaarhelft en blijft ook voor de rest van het jaar positief, mede dankzij het sterke orderboek. Later op de dag verschuift de aandacht naar de resultaten van het Amerikaanse supermarktbedrijf Walmart en doe-het-zelf-concern Home Depot. Die geven mogelijk meer inzicht in de mate waarin de hoge inflatie in de VS de koopkracht van Amerikaanse consumenten raakt.

Beleggers houden ook de spanningen rond Taiwan in de gaten. China heeft zeven Taiwanese ambtenaren op de sanctielijst gezet omdat zij de onafhankelijkheid van het eiland steunen. Ook hebben de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan vorige week militaire oefeningen gehouden voor de kust van Hawaï met het oog op de ontwikkelingen in Noord-Korea en China.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine winsten openen. De aandelenmarkten in Azië gingen dinsdag overwegend licht vooruit. De All Ordinaries in Sydney klom 0,5 procent. De Australische mijnbouwer BHP steeg 4,5 procent dankzij een recordwinst in zijn gebroken boekjaar.

KPN zal waarschijnlijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het telecomconcern op naar kopen. Alfen zal mogelijk koersdruk ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van Berenberg haalden de laadpalenfabrikant van hun kooplijst af.

De Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX klom 0,4 procent tot 728,88 punten en de MidKap won 0,3 procent tot 982,53 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Ook Wall Street ging licht vooruit.

De olieprijzen gingen verder omlaag na de forse daling een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie (WTI) werd 0,8 procent goedkoper op 88,74 dollar. Brent-olie kostte 1 procent minder op 94,18 dollar per vat. De euro was 1,0160 dollar waard, tegen 1,0192 dollar op maandag.