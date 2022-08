Betaalbedrijf Adyen onderaan in vlakke AEX, Just Eat aan kop

Fintechbedrijf Adyen was woensdag de grootste daler in de AEX-index met een min van ruim 3 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, de eigenaar van Thuisbezorgd.nl, profiteerde daarentegen van een goed ontvangen handelsupdate van de Duitse branchegenoot Delivery Hero en werd dik 4 procent hoger gezet.

Ook Philips behoorde tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern kondigde aan dat topman Frans van Houten na bijna twaalf jaar het stokje per 15 oktober overdraagt aan Roy Jakobs, die ook bij Philips werkt. Jakobs is nu nog de eindverantwoordelijke voor de grote terugroepactie van de slaapapneu-apparaten van het bedrijf. Het aandeel won 2,9 procent.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur een fractie lager op 728,52 punten. De MidKap verloor 0,4 procent tot 979,14 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

KPN deed ook goede zaken. Het telecomconcern kreeg er 2,8 procent bij dankzij een koopadvies van de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Techinvesteerder Prosus klom 2,7 procent. Het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, is volgens persbureau Reuters van plan om zijn belang van 24 miljard dollar in de Chinese maaltijdbezorger Meituan volledig of grotendeels te verkopen.

In de MidKap raakte Alfen een tiende van zijn beurswaarde kwijt. Analisten van Berenberg haalden de laadpalenfabrikant van hun kooplijst af. TKH verloor 0,1 procent. De technologiegroep boekte recordresultaten in de eerste jaarhelft en blijft ook voor de rest van het jaar positief, mede dankzij het sterke orderboek. Wel ziet het bedrijf de uitdagingen in de toeleveringsketen aanhouden.

De Deense sieradenverkoper Pandora zakte 7,5 procent in Kopenhagen na teleurstellende resultaten. BHP, de grootste mijnbouwer ter wereld, steeg 4 procent in Londen dankzij recordresultaten in het afgelopen gebroken boekjaar. Delivery Hero werd 11 procent meer waard in Frankfurt. De Duitse maaltijdbezorger zag de groei in de eerste jaarhelft afzwakken, maar is naar eigen zeggen op weg om in 2023 winstgevend te zijn.

Nyrstar won 0,4 procent in Brussel. Het Belgische bedrijf sluit zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel voorlopig vanwege de hoge energiekosten. De fabriek draaide al maanden op een laag pitje door de hoge energieprijzen.

De euro was 1,0131 dollar waard, tegen 1,0192 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper op 89,03 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 94,31 dollar per vat.