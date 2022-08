Europese gasprijzen naar hoogste piek in zes maanden

De Europese gasprijzen zijn dinsdag naar het hoogste niveau in zes maanden gestegen, waarmee de vrees voor een recessie verder toenam. Europa wordt geconfronteerd met het vooruitzicht van rantsoenering nu de levering van gas door Rusland onder druk staat als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

De gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg dinsdag op een bepaald moment met meer dan 10 procent tot 250 euro per megawattuur. Dat is het hoogste niveau sinds begin maart, kort na de Russische invasie in Oekraïne.

De gastransporten tussen Duitsland en Rusland via de gaspijpleiding Nord Stream 1 liggen momenteel op 20 procent van de capaciteit. Door de mindere toevoer van gas is de kans groter geworden dat er straks een rantsoeneringsregeling komt. Sterk stijgende gasprijzen kunnen Europese landen in een recessie duwen. Daardoor kan ook de vraag naar andere grondstoffen zoals olie worden geraakt.

De olieprijzen zakten dinsdag verder weg na de daling met 5 procent een dag eerder vanwege de vrees voor een recessie of een mindere vraag uit grote economieën, zoals China. Tekenen dat Iran werk maakt van een nucleair akkoord zetten de prijzen verder onder druk. Bij een akkoord zou dat land de olieverkoop op de wereldmarkt mogen hervatten. Volgens analisten zou Teheran 2,5 miljoen vaten per dag kunnen leveren, wat een broodnodige impuls zou kunnen geven aan de voorraden, die onder druk staan door de sancties tegen Rusland. De verwachting is dat het nog wel even duurt voordat er een akkoord is bereikt met Iran.

Ook Libië heeft zijn productie opgevoerd, waardoor de olieprijzen zijn gedaald tot het laagste niveau in zes maanden tijd.