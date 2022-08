Frans van Houten vertrekt als topman bij Philips

Frans van Houten vertrekt half oktober als topman van medisch-technologiebedrijf Philips. Hij wordt opgevolgd door Roy Jakobs, die nu ook al bij het bedrijf werkt. De nu 62-jarige Van Houten is bijna twaalf jaar de eindverantwoordelijke geweest bij Philips. Hij werd eind 2010 aangesteld als operationeel directeur en volgde in april 2011 Gerard Kleisterlee op.

In zijn periode aan het roer ging Philips zich steeds meer richten op medische technologie. Zo werd verlichtingstak Philips Lighting in 2016 als Signify op eigen benen gezet en werden de afdeling consumentenelektronica en de divisie die tv’s maakt verkocht. Onder Van Houten kreeg Philips verder te maken met zaken als de uitloop van de kredietcrisis, de brexit, de handelsoorlog die de Amerikaanse president Trump ontketende tegen met name China en de coronacrisis.

De laatste jaren van zijn topmanschap werden getekend door het schandaal rond de slaapapneu-apparaten van Philips, die mogelijk gezondheidsproblemen opleverden. Jakobs is nu nog de eindverantwoordelijke voor de terugroepactie van deze apparaten. Eerder heeft hij onder meer bij de afdeling Connected Care gewerkt.

De in 1974 geboren Limburger werkt sinds 2010 bij Philips en maakt sinds 2018 deel uit van het bestuur. Daarvoor werkte hij bij olie-en gasconcern Shell en bij informatiespecialist Reed Elsevier die inmiddels RELX heet.

Van Houten stelt in een verklaring dat het “een eer en een genoegen” was om de transformatie van Philips naar medisch technologiebedrijf te leiden. President-directeur Feike Sijbesma bedankt Van Houten. “Hij leidde Philips met zorg voor zijn klanten, patiĆ«nten en werknemers.”