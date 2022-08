Groei Delivery Hero zwakt af, maar winstgevendheid lonkt

Maaltijdbezorger Delivery Hero is in het tweede kwartaal minder snel gegroeid dan in de eerste drie maanden van dit jaar. De Duitse concurrent van Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is naar eigen zeggen echter wel versneld op weg om in 2023 winstgevend te zijn.

Het concern handhaafde bij de publicatie van de definitieve kwartaalcijfers ook de omzetverwachting voor heel 2022. Die verwachting werd vorige maand nog neerwaarts bijgesteld, tot een omzet van tussen de 9,8 miljard en 10,4 miljard euro. Ook werden toen de vooruitzichten voor de bestellingen voor dit jaar teruggeschroefd. Destijds liet het bedrijf echter ook weten dat het verlies dit jaar lager zal uitvallen dan eerder werd gevreesd.