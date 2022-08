Mijnbouwer BHP uitblinker op Australische beurs na recordwinst

BHP behoorde dinsdag met een koerswinst van 4,5 procent tot de sterkste stijgers op de Australische beurs. De grootste mijnbouwer ter wereld maakte in het afgelopen boekjaar een recordwinst dankzij de hoge grondstofprijzen. Ook over het huidige boekjaar is het concern positief gestemd, dankzij een stabiele vraag naar grondstoffen uit China. Voor de ontwikkelde economieën houdt BHP rekening met een groeivertraging vanwege renteverhogingen door centrale banken.

De All Ordinaries in Sydney klom 0,6 procent, mede dankzij de winst van BHP. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Australische centrale bank bleek daarnaast dat de centrale bankiers voor de komende maanden verdere renteverhogingen voorzien. De precieze rentestappen zullen worden bepaald door de economische cijfers en inflatieverwachtingen.

Elders in de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten overwegend licht omhoog, in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. De olieprijzen bleven onder druk staan door de zorgen over een wereldwijde recessie. Een vat Amerikaanse olie (WTI) werd 0,6 procent goedkoper, op 88,88 dollar. Brent-olie daalde 0,9 procent in prijs, tot 94,27 dollar.

Het aandeel van het Japanse olieconcern Inpex leverde daardoor 1,9 procent in. De Nikkei in Tokio noteerde tussentijds een fractie hoger. SoftBank verloor 1,8 procent. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times heeft de activistische investeerder Elliott bijna zijn gehele belang in de grote Japanse techinvesteerder verkocht.

Beleggers hielden daarnaast de spanningen rond Taiwan in de gaten. China heeft zeven Taiwanese ambtenaren op de sanctielijst gezet omdat ze onafhankelijkheid van het eiland steunen. Ook hebben de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan vorige week militaire oefeningen gehouden voor de kust van Hawaï met het oog op de ontwikkelingen in Noord-Korea en China. De beurzen in Shanghai en Hongkong wonnen tot 0,2 procent. De Kospi in Seoul klom 0,3 procent.