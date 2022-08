Pandora start verkoop sieraden met kunstmatige diamanten in VS

De Deense sieradenfabrikant Pandora gaat vanaf volgende week ook sieraden in de Verenigde Staten verkopen met daarin kunstmatige diamanten. Eerder verkocht Pandora deze al in het Verenigd Koninkrijk als pilot. Bij de productie van de sieraden zal nu ook enkel gebruik worden gemaakt van gerecycled goud en zilver.

Vorig jaar maakte Pandora al bekend in de toekomst alleen maar diamanten te willen gebruiken die in een laboratorium zijn gemaakt. Daarmee wil de sieradenfabrikant wegblijven van dwangarbeid, kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting bij de delving van het edelgesteente.

Ook kosten kunstmatige diamanten een derde van de gedolven diamanten. Pandora denkt daarom dat de omschakeling ertoe leidt dat synthetische diamanten toegankelijk worden voor meer consumenten. Zo zal de vanafprijs van de nieuwe Pandora-sieraden in de VS 300 dollar (omgerekend 295 euro) bedragen.

Volgens Pandora is de VS goed voor ongeveer de helft van de diamantmarkt, die in totaal 84 miljard dollar waard is. De wereldwijde markt voor synthetische diamanten is nu 6,6 miljard dollar waard, en zal naar verwachting met ruim 8 procent per jaar groeien. Die groei is sneller dan de jaarlijkse groei van gedolven diamanten.

De pilot met de verkoop van de sieraden in het Verenigd Koninkrijk leverde het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar 1,3 miljoen dollar aan omzet op, gelijk aan ongeveer 1 procent van de totale omzet van Pandora in het land.