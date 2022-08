Rotterdams klimaatsoftwarebedrijf ontvangt miljoeneninvestering

Om warmtenetten efficiƫnter en duurzamer in te richten ontvangt het Rotterdamse softwarebedrijf Gradyent 10 miljoen euro aan investeringen. Ook Eneco Ventures, de investeringspoot van energiebedrijf Eneco, steekt geld in de onderneming.

Gradyent heeft software ontwikkeld waarmee warmtebedrijven hun warmtenetten kunnen verbeteren. Ook Eneco is al enkele jaren klant. Door de toenemende aandacht voor klimaatverandering en het terugdringen van de CO2-uitstoot is er steeds meer interesse in deze technologie.

Volgens het softwarebedrijf verliezen veel warmtenetten nu nog ongeveer een kwart van hun warmte door het verwarmen en verkoelen van gebouwen. Dat zou onder meer komen omdat ze gebruik maken van verouderde software.

De nieuwe software maakt een digitale kopie van het warmtesysteem, legt Gradyent uit in een verklaring. Daarmee kunnen energiebedrijven real-time monitoren en simulaties draaien. Door de software daalt het warmteverlies volgens Gradyent met 20 procent. Ook wordt de CO2-uitstoot met 10 procent verminderd en vallen de stookkosten lager uit.