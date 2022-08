Walmart door kortingen toch minder negatief gestemd

Walmart heeft het in het afgelopen kwartaal beter gedaan dan de winkelketen zelf had verwacht. Door artikelen met forse kortingen te verkopen, wist het winkelconcern meer omzet te behalen dan analisten hadden verwacht. Ook stelde het bedrijf de omzet- en winstverwachtingen voor heel het jaar weer wat naar boven bij. Die had Walmart eind vorige maand nog stevig verlaagd, wat toen tot een schok leidde op de beurs.

Walmart voorzag vorige maand, nog voor het einde van het tweede kwartaal dat bij Walmart tot eind juli duurde, dat de omzet en winst dit jaar te lijden zouden krijgen onder de inflatie. Die leidde ertoe dat Amerikaanse consumenten scherper opletten waar ze geld aan uitgaven. Om toch van de voorraden af te komen, verlaagde het bedrijf de prijzen en dat trok de consumenten alsnog.

Uiteindelijk verkocht Walmart voor bijna 153 miljard dollar, of omgerekend haast 151 miljard euro, in het tweede kwartaal. Dat is een toename van 8,4 procent op jaarbasis. Al die kortingen zorgden er wel voor dat de winst onder druk kwam te staan. Ook hogere lonen en een afnemende vraag naar duurdere producten die wel opslagruimte in beslag namen speelden daarbij mee. De operationele winst daalde met 6,8 procent tot 6,9 miljard dollar.

Walmart heeft nog altijd een grote voorraad. Die is bijna 60 miljard dollar waard en dat is een kwart meer dan het bedrijf vorig jaar in de magazijnen en distributiecentra had staan.