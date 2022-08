Walmart stijgt op Wall Street na meevallende resultaten

Walmart werd dinsdag bijna 5 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden opgelucht op de meevallende resultaten van het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten, dat een maand geleden nog een winstwaarschuwing gaf. Walmart boekte meer omzet dan verwacht en werd ook iets positiever over de rest van het jaar. Wel merkt het concern op dat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven aan bijvoorbeeld kleding omdat ze meer geld kwijt zijn aan voedingsproducten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent hoger op 33.957 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 4291 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,5 procent tot 13.068 punten.

Ook Home Depot kwam met cijfers. De keten van bouwmarkten boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Volgens topman Ted Decker onderstrepen de resultaten de aanhoudende sterke vraag naar projecten voor woningverbeteringen. Ook hield Home Depot vast aan de omzetverwachting voor het hele jaar. Het aandeel steeg 1,6 procent. De retailers Macy’s en Target, die woensdag met resultaten komen, stegen 3,1 en 1,7 procent.

Twitter zakte 0,2 procent. Het socialemediabedrijf moet Tesla-baas Elon Musk informatie geven van zijn voormalige hoofd consumentenproducten over spam en geautomatiseerde accounts. Dat heeft een rechter in de Amerikaanse staat Delaware besloten. Musk wilde ook nog van 21 andere Twitter-medewerkers documenten hebben, maar die krijgt hij niet. Musk heeft de geplande overname van Twitter afgeblazen vanwege zorgen over het aantal nepaccounts op de berichtendienst. Twitter wil de overname via de rechter afdwingen.

ZipRecruiter zakte 8,4 procent. De banenzoekmachine presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Het bedrijf verlaagde echter de omzetverwachting voor het hele jaar vanwege de impact van de economische onzekerheden op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Compass verloor 0,1 procent. Het makelaarsbedrijf gaat in de kosten snijden om de verslechterde omstandigheden op de woningmarkt tegen te gaan.

De euro was 1,0164 dollar waard, tegen 1,0192 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 89,63 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 95,21 dollar per vat.