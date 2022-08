Wanneer rente betalen over spaargeld?

Tot voor kort moest je bij verschillende banken rente betalen over je spaargeld als je meer dan 100.000 euro aan spaargeld had. “Nu hoeft dat bij steeds minder banken en vanaf oktober betaal je waarschijnlijk nergens meer rente over je spaargeld”, zegt spaarexpert Amanda Bulthuis.

Wanneer betaal je nu nog wel rente over je spaargeld?

Op dit moment betaal je rente over je spaargeld als je bij ABN AMRO, ASN Bank, ING, RegioBank, SNS Bank of Triodos Bank meer dan 100.000 euro aan spaargeld hebt. Centraal Beheer, Knab, Nationale-Nederlanden en Rabobank hebben de negatieve rente inmiddels al afgeschaft.

Vanaf wanneer moet je rente betalen over je spaargeld?

Bijna alle banken waar je rente moet betalen over je spaargeld tellen het saldo van je spaar- en betaalrekeningen bij die bank bij elkaar op. Heb je per persoon meer dan 100.000 euro spaargeld? Dan betaal je een negatieve rente over je spaargeld boven de 100.000 euro. Spaar je samen met bijvoorbeeld je partner bij dezelfde bank? Dan mogen jullie elk 100.000 euro aan spaargeld hebben zonder rente te betalen.

ING is een uitzondering. Die rekent met een grens van 100.000 euro per rekening vóór je negatieve rente betaalt. Je kan bij die banken dus het beste je spaargeld spreiden over meerdere rekeningen.

“Nog verstandiger is natuurlijk om negatieve rente helemaal te mijden en je spaargeld te spreiden over meerdere banken. Als je bij geen enkele bank boven de 100.000 euro uitkomt, zit je altijd goed met je spaargeld”, zegt Bulthuis. Online kun je eenvoudig vinden bij welke banken je de hoogste spaarrente krijgt en je spaargeld spreiden dus het meeste oplevert.

Hoeveel rente moet je betalen over spaargeld?

Hoeveel rente je betaalt over je spaargeld boven de 100.000 euro verschilt per bank. Bij ABN AMRO, en Triodos Bank betaal je 0,25 procent rente, bij de andere banken die we hierboven noemden 0,5 procent.

“Stel nu dat je 150.000 euro spaargeld hebt. Je betaalt dan over 50.000 euro (het deel boven 100.000 euro) rente. Bij een tarief van 0,25 procent is dat 125 euro per jaar”, rekent Bulthuis voor. “Bij 0,5 procent negatieve rente betaal je dus 250 euro rente per jaar over je spaargeld.”

Vanaf oktober 2022 geen rente meer betalen over je spaargeld

Op Triodos Bank na hebben alle banken toegezegd dat ze de negatieve rente per 1 oktober helemaal afschaffen. Je betaalt dan dus geen rente meer over je spaargeld. Wat Triodos Bank gaat doen, is nog niet bekend.

Andere manieren van ‘rente’ betalen over spaargeld

“Maar juich niet te vroeg”, waarschuwt Bulthuis. “Zelfs als de negatieve rente helemaal is afgeschaft, zijn er nog kostenposten die ervoor zorgen dat je geen of weinig van je rendement overhoudt.”

Zo betaal je bij Triodos Bank elke maand 2 euro voor je spaarrekening en moet je bij sommige banken een verplichte betaalrekening afsluiten. Voor die betaalrekening betaal je ook kosten, waardoor je per saldo minder overhoudt van je verdiende rente. “Bij de huidige lage spaarrentes kan het zelfs zo zijn dat je meer betaalt dan wat je aan rente krijgt”, zegt Bulthuis. Let dus altijd goed op dit soort kosten voor je een spaarrekening kiest.

Daarnaast moet je boven een bepaald bedrag belasting betalen over het rendement op je spaargeld. En dan is er nog de inflatie die zorgt dat je spaargeld elk jaar minder waard wordt. Zeker met de huidige hoge inflatie moet je hier volgens Bulthuis rekening mee houden. “Stel dat je spaart voor de toekomstige studie of eerste woning van je kind. Door de inflatie heeft je kind als het volwassen is veel meer geld nodig dan je nu voor die studie of woning zou betalen. En met de huidige rente op een kinderspaarrekening maak je die inflatie niet goed. Je moet dan dus eigenlijk elk jaar je inleg bijstellen om de inflatie te compenseren”, raadt Bulthuis aan. “Hetzelfde geldt natuurlijk als je zelf spaart voor je pensioen of een ander lange termijndoel. Alleen zo zorg je dat je uiteindelijk voldoende spaargeld hebt om je verwachtingen waar te maken.”