Winkels verkopen minder, maar boeken hogere omzet door inflatie

Winkels hebben in het tweede kwartaal minder verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. Door doorgevoerde prijsverhogingen leverden de verkochte producten wel meer op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral meubelzaken, doe-het-zelfwinkels en winkels in consumentenelektronica en witgoed wisten minder producten te slijten. In die sectoren gingen 9 tot 13 procent minder producten over de toonbank.

Onlinewinkels kregen te maken met een nog hardere daling en zagen ondanks hogere verkoopprijzen de omzet zo’n 10 procent lager uitvallen. Tussen april en juni waren fysieke winkels weer volop open nadat een jaar eerder nog meer coronabeperkingen golden. Die zorgden voor meer onlinebestellingen.

Kleding- en schoenenwinkels lijken nog aan de neergang te ontsnappen. Zij boekten volgens het CBS “grote omzetstijgingen”. Voedsel werd ruim 5 procent minder verkocht, een neergang die werd gevoeld van supermarkten tot speciaalzaken zoals slagerijen. Wel leverden de verkopen door hoge prijzen bijna 3 procent meer op.

Over alle winkels gezien nam het volume verkochte producten met ruim 3 procent af. De omzet steeg juist met ruim 3 procent.

Winkeliers zijn pessimistischer over de economische situatie dan ze de afgelopen twee jaar zijn geweest. 15 procent verwacht de komende drie maanden een verslechtering. Ook blijven de detailhandelaren zich zorgen maken over personeelstekorten. 41 procent gaf dit aan het begin van het derde kwartaal aan als belangrijkste belemmering voor de bedrijfsvoering. Dat is een verdubbeling ten opzichte van begin dit jaar.