Aandacht voor impact inflatie bij economische cijfers CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt later op woensdag met cijfers over de economische groei in het tweede kwartaal van dit jaar. Daaruit zal onder meer duidelijk worden wat de impact van de hoge inflatie is op de Nederlandse economie. Ook wordt mogelijk meer bekend over de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt op de groei van de economie.

Naast het bruto binnenlands product (bbp) meldt het CBS ook cijfers over de consumptie van huishoudens en de internationale handel. Ook hier sijpelt de invloed van de inflatie, die verder is aangejaagd door de Russische inval in buurland Oekraïne, mogelijk door. Door de stijgende prijzen zijn huishoudens mogelijk voorzichtiger geworden met hun uitgaven. Aan de andere kant zorgt de heropening van de economie uit de coronacrisis nog altijd voor een inhaalslag.

Het CBS meldde eerder al dat de inflatie in juli voor het eerst sinds 1975 boven de 10 procent is uitgekomen. Vooral de hoge energieprijzen maken steeds meer producten en diensten in Nederland duurder. Ook waren de Nederlandse consumenten in juli somberder dan ooit tevoren.

Kenners verwachten echter dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 0,4 procent is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. In de eerste drie maanden van het jaar groeide de economie volgens een tweede berekening ook met 0,4 procent op kwartaalbasis. Bij een eerdere raming van het CBS was nog sprake van stagnatie. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021 wordt een groei voorzien van 3 procent.

Het Europese statistiekbureau Eurostat komt woensdag ook met een nieuwe schatting van de economische groei van de eurozone in het tweede kwartaal. Eerder bleek al dat de economie van het eurogebied ondanks de hoge inflatie afgelopen kwartaal met 0,7 procent is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. De verwachting is dat dit groeicijfer zal worden bevestigd. Bij de eerdere schatting van Eurostat waren nog geen cijfers beschikbaar over de Nederlandse economie in het tweede kwartaal.