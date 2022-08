Amerikaanse olie-export stijgt naar record door Europese vraag

De export van Amerikaanse olie is tot recordhoogte gestegen. Dat komt vooral door de grotere vraag vanuit Europa waar raffinaderijen naarstig op zoek zijn naar nieuwe aanvoerroutes door het verbod op Russische olie vanwege de inval in Oekraïne.

Vanuit de VS werden de voorbije week meer dan 5 miljoen vaten per dag verscheept. Daarmee werd het record van amper een maand oud alweer verbroken, aldus cijfers van de Amerikaanse overheid.

De stijging van de export maakt duidelijk dat de wereld zich wendt tot Amerikaanse leveranciers om in de energiebehoefte te voorzien. Daarbovenop is er een grotere vraag naar olie om energie op te wekken als alternatief van aardgas dat in rap tempo duurder wordt. Dat alles heeft ook weer te maken met de mindere leveringen van Russisch gas als vergelding op de sancties tegen het land.