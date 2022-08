Bankeconomen positief verrast over kwartaalgroei economie

De groei van de Nederlandse economie met 2,6 procent in het tweede kwartaal is “verrassend positief”, zeggen economen van ABN AMRO. “Dit cijfer versloeg alle verwachtingen.”

Ook ING spreekt van een verrassend sterke groei. Dit is volgens de bank echter niet houdbaar. “De vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar zijn negatief. Consumenten zullen in toenemende mate worden getroffen door hogere prijzen voor energie en voedsel, waardoor de consumptie van andere producten afneemt”, aldus ING.

Volgens ABN illustreert het groeicijfer de weerbaarheid van de Nederlandse economie, in het licht van de hoge inflatie, nog altijd stijgende energieprijzen en afkoelende groei in de Eurozone. “Als we de pandemie buiten beschouwing laten is dit het hoogste kwartaalgroeicijfer sinds jaren”, aldus het economische bureau van de bank.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte woensdag bekend dat de groei in het afgelopen kwartaal veel groter was dan in het eerste kwartaal, terwijl de oorlog in Oekra├»ne en de gascrisis toch voor veel onzekerheid zorgen. Nederlanders gaven meer uit aan caf├ębezoek, uitstapjes of reizen nadat vrijwel alle coronabeperkingen waren opgeheven. Daarnaast investeerden bedrijven meer en exporteerde Nederland meer dan het importeerde. Ook dit leverde volgens ABN AMRO een positieve verrassing op.