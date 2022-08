Beleidsmakers Fed vastbesloten rente verder te verhogen

Beleidsmakers van de Amerikaanse centralebankenkoepel blijven vastbesloten om de leenkosten verder te verhogen. Maar “op een gegeven moment” zou het wel gepast zijn om het tempo wat te vertragen. Dat valt te lezen in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve.

De Fed verhoogde eind juli de rente in de Verenigde Staten opnieuw met 0,75 procentpunt om daarmee de inflatie te beteugelen. Half juni verhoogde de Fed de rente ook al met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd.

Beleidsmakers denken dat het nog wel even duurt, voordat de “onaanvaardbaar hoge” inflatie terug is op het niveau van rond de 2 procent. Daarbij werd gewaarschuwd dat het risico bestaat dat de Fed te ver gaat in zijn poging om de inflatie te beteugelen.

De oorlog in Oekraïne zorgt voor een toename van de inflatie en tegelijkertijd voor druk op de economische activiteiten. De uitgaven van bedrijven en consumenten zijn daardoor iets afgenomen, merkte de centrale bank in een toelichting op de rentestap in juli op. Maar de arbeidsmarkt is nog altijd sterk. Daarmee gaf de Fed aan dat er ruimte was voor nog een forse verhoging.

De centralebankenkoepel heeft de rentes dit jaar al vier keer verhoogd, waaronder dus de twee enorme rentestappen in juni en juli. Dat laatste gebeurde nadat de inflatie op jaarbasis in de VS in juni was opgelopen tot 9,1 procent.

De voorbije weken lijkt de inflatiedruk in de VS wat minder te worden, onder andere door de gedaalde energieprijzen. De gezakte olieprijzen zullen volgens de Fed-bestuurders niet voldoende zijn om de algehele inflatie te verlagen. De dalende vraag kan dat wel, zo valt te lezen.

In de notulen staat verder dat de beleidsmakers verwachten dat de Amerikaanse economie in de tweede helft van het jaar blijft groeien, maar dat “velen verwachten dat de groei van de economische activiteit onder het gebruikelijke tempo zal liggen”.