Onderzoek: man verdient helft meer dan vrouw in kunstwereld

In de Nederlandse kunstwereld verdienen mannen zo’n 50 procent meer dan vrouwen, staat in een gezamenlijk rapport van ABN AMRO en de belangenorganisatie WOMEN.

“Hoewel het merendeel van de Nederlanders op de hoogte is dat mannelijke kunstenaars meer verdienen dan hun vrouwelijke collega‚Äôs, komt dit grote verschil voor velen als een verrassing”, stellen de onderzoekers.

De ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de beeldende kunst blijkt volgens het rapport ook uit het gegeven dat slechts 13 procent van de kunst in Nederlands grootste acht musea is gemaakt door een vrouw. “Bovendien bevat 70 procent van alle kunsttentoonstellingen in Nederland geen enkel werk dat door een vrouw gemaakt is”, zeggen ABN en WOMEN, een organisatie die zich inzet voor de emancipatie van vrouwen.

De organisaties stellen ook dat “onbewuste vooroordelen” als gevolg hebben dat kunst lager gewaardeerd wordt op het moment dat mensen weten dat het door een vrouw is gemaakt. “De ongelijkheid in de kunstwereld is illustratief voor de ongelijkheid die in de gehele samenleving is tussen vrouwen en mannen.”