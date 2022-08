Retailer Target daalt op Wall Street na tegenvallende cijfers

Target behoorde woensdag tot de sterkste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse warenhuisketen zag de kwartaalwinst met bijna 90 procent dalen vanwege maatregelen om overtollige voorraden kwijt te raken. Target had zijn verwachtingen afgelopen kwartaal al eerder verlaagd, maar presteerde desondanks toch nog slechter dan kenners hadden verwacht. De totale omzet nam wel licht toe dankzij prijsverhogingen. Het aandeel verloor bijna 5 procent.

Dinsdag lieten de winkelbedrijven, waaronder Target, stevige koerswinsten zien op Wall Street dankzij beter dan verwachte kwartaalberichten van supermarktconcern Walmart en bouwmarktketen Home Depot. Doe-het-zelf-concern Lowe’s, dat voorbeurs met cijfers kwam, dikte 1,5 procent aan. Het bedrijf boekte meer winst dan verwacht, maar de omzet viel tegen.

Beleggers reageerden daarnaast op de Amerikaanse winkelverkopen. Die waren in juli even hoog als in de voorgaande maand, terwijl economen op een lichte stijging hadden gerekend.

Ook wordt nog uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank, die later op de dag worden vrijgegeven. Bij de vergaderingsnotulen zal vooral worden gelet op signalen van de centrale bankiers over de omvang van toekomstige renteverhogingen om de inflatie te beteugelen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 33.975 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4273 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,9 procent tot 12.981 punten.

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een notering heeft in New York, steeg 4,1 procent. Miljardair en Tesla-topman Elon Musk liet op Twitter weten Manchester United te kopen. Later verduidelijkte de rijkste man ter wereld echter dat het gaat om een langlopende grap op de berichtendiensten en dat hij geen sportteams koopt.

Bed Bath & Beyond zette de opmars voort en klom 38 procent. De winkelketen voor huishoudelijke artikelen werd een dag eerder al bijna een derde meer waard. Particuliere beleggers die actief zijn op sociale media storten zich massaal op het aandeel nadat bekend werd dat GameStop-voorzitter Ryan Cohan met opties speculeert op een koersstijging van het aandeel. Zijn gamewinkelketen was eerder zelf onderdeel van een soortgelijke hype onder hobbybeleggers.

De euro was 1,0164 dollar waard, tegen 1,0192 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent in prijs tot 87,12 dollar. Brent-olie kostte 0,3 procent meer op 92,58 dollar per vat.