Tencent boekt eerste omzetdaling ooit, winst halveert

Het grote Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent heeft de omzet in het afgelopen kwartaal voor het eerst zien dalen. Een kwartaal eerder boekte Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, al de traagste omzetgroei sinds de beursgang van het bedrijf in 2004. De terugval wordt veroorzaakt door een verslechtering van de Chinese economie, die kampt met strenge coronamaatregelen en een vastgoedcrisis.

De kwartaalomzet van Tencent daalde met meer dan 3 procent tot 134 miljard yuan, omgerekend 19,4 miljard euro. De opbrengsten vielen daarmee lager uit dan kenners hadden verwacht. De nettowinst halveerde ruimschoots tot omgerekend 2,7 miljard euro en voldeed daarmee ook niet aan de marktverwachtingen. Het bedrijf had eind juni ook voor het eerst sinds 2014 minder mensen in dienst ten opzichte van een kwartaal eerder.

Voor de verslechtering van de economische omstandigheden in China stonden de resultaten van Tencent ook al onder druk. Dat kwam door het verscherpte toezicht op de techsector door de Chinese autoriteiten. Tencent kreeg onder meer te maken met strenge regels rond onlinegames voor kinderen, maar ook voor zijn chatapp WeChat.

Zo werd de speeltijd van jonge Chinese spelers beperkt en werden maandenlang geen licenties meer afgegeven voor nieuwe spellen. Hoewel de Chinese regelgevers sinds april dit jaar weer goedkeuring verlenen aan nieuwe computerspellen, wacht Tencent zelf nog altijd op zijn eerste goedkeuring voor dit jaar. Ook moest het bedrijf zijn WeChat-app, waarmee Chinese gebruikers niet alleen kunnen chatten, maar ook kunnen winkelen en bankieren, openstellen voor diensten van andere bedrijven. Dat zorgt ervoor dat Tencent minder aan WeChat kan verdienen.

Tencent blijft desondanks prioriteit geven aan de activiteiten op het gebied van internationale games, cloudsoftware en WeChat-video. Met een nieuwe TikTok-achtige feed in de WeChat-app hoopt Tencent de concurrentiestrijd aan te gaan met ByteDance, de eigenaar van TikTok die steeds meer gebruikers en adverteerders weglokt bij Tencent. Het segment fintech en zakelijke dienstverlening, waaronder de clouddiensten, is nu het snelst groeiende onderdeel van Tencent.