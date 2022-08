Toyota en Contemporary sluiten fabrieken door stroomcrisis China

Toyota en accuproducent Contemporary Amperex Technology moeten noodgedwongen fabrieken sluiten in de Chinese provincie Sichuan omdat een door droogte veroorzaakte stroomcrisis verergert. De bedrijven hebben de activiteiten opgeschort tot zaterdag.

Sichuan is een van de dichtstbevolkte provincies van China. De regio is voor een groot deel afhankelijk van waterkrachtcentrales om stroom op te wekken, maar door de hoge temperaturen zijn veel rivieren opgedroogd. Daardoor is de provincie bijzonder kwetsbaar voor hittegolven en droogte. De vraag naar stroom steeg daar vorige week omdat veel mensen de airco aanzetten vanwege de hitte.

Volgens het Chinees meteorologisch instituut steeg de temperatuur in de provincie vorige week op sommige plekken naar 42 graden. In Sichuan wonen bijna 84 miljoen mensen.