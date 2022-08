Wall Street met verlies de handel uit na publicatie Fed-notulen

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder andere op de publicatie van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Daarin viel te lezen dat de centralebankenkoepel in de VS vastberaden blijft om de rente te verhogen om de inflatie te beteugelen, waarbij beleidsmakers zich bewust zijn van de risico’s van te snelle rentestappen.

De leidende Dow-Jonesindex ging met een verlies van 0,5 procent de handel uit op 33.980,32 punten. De brede S&P 500 zakte 0,7 procent tot 4274,04 punten. Techgraadmeter Nasdaq verloor 1,3 procent tot 12.938,13 punten.

De voorbije weken lijkt de inflatiedruk in de VS wat minder te worden, onder andere door de gedaalde energieprijzen. De gezakte olieprijzen zullen volgens de Fed-bestuurders niet voldoende zijn om de algehele inflatie te verlagen. De dalende vraag kan dat wel, zo viel te lezen.

Bij de bedrijven was er onder andere aandacht voor Target dat met cijfers kwam. De warenhuisketen zag de kwartaalwinst met bijna 90 procent dalen vanwege maatregelen om overtollige voorraden kwijt te raken. Het bedrijf had al gewaarschuwd voor mindere resultaten, maar die bleken nog zwakker dan voorzien. Het aandeel leverde 2,7 procent in.

De Engelse voetbalclub Manchester United, die een notering heeft in New York, won 7 procent. Miljardair en Tesla-topman Elon Musk zorgde kortstondig voor ophef door via Twitter te laten weten Manchester United te kopen. Later verduidelijkte de rijkste man ter wereld echter dat het gaat om een langlopende grap op de berichtendienst en dat hij geen sportteams koopt.

Daarna mengde de Britse miljardair Jim Ratcliffe zich in de discussie over de toekomst van de voetbalclub na verhalen dat de huidige eigenaar, de familie Glazer een deel van de club zou willen verkopen. Ratcliffe, de grote man achter chemieconcern Ineos, zou volgens de Britse krant The Times wel oren hebben naar een overname.

Bed Bath & Beyond zette de opmars voort en klom krap 12 procent. De winkelketen voor huishoudelijke artikelen werd een dag eerder al bijna een derde meer waard. Particuliere beleggers die actief zijn op sociale media storten zich massaal op het aandeel.

De euro was 1,0180 dollar waard, tegen 1,0164 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent tot 87,72 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 93,30 dollar per vat.