56% van de Nederlandse werknemers wil enkel remote werken

Het merendeel van de Europese werknemers, waaronder ook de Nederlandse, ziet zelfs een gedeeltelijke terugkeer naar kantoor niet zitten: zij willen liever volledig remote werken. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten van recent onderzoek naar de vraag waarom bedrijven over de hele wereld worstelen met de terugkeer van werknemers naar kantoor in het tijdperk van hybride werken. Daarnaast bekeek het onderzoek wat bedrijven kunnen doen om de terugkeer naar de hybride werkplek beter te laten verlopen.

Totale kantoorervaring

Om te helpen een antwoord te vinden op de vraag waarom dit percentage zo hoog is, heeft Poly vandaag aan de hand van bovenstaand onderzoek een nieuwe whitepaper gepubliceerd. De whitepaper, met als titel A Reset for Return to the Office? The Journey to Hybrid Working, identificeert een aantal belangrijke redenen waarom werknemers de deur niet meer uit willen. Onder andere de werk-privébalans, productiviteit, kinderzorg, reiskosten en -tijd en de hoge inflatie spelen mee – wat de kantooromgeving daar tegenover zet, is blijkbaar niet meer genoeg.

Paul Clark, Senior Vice President, EMEA bij Poly: “De terugkeer naar kantoor mist een overtuigend verhaal. Lokkertjes als gratis koffie en lunch hebben hun beste tijd wel gehad. Mensen die hybride werken, hebben een heel goede reden nodig om terug op kantoor te komen. De werkcultuur moet op nummer één staan, dus organisaties moeten nadenken over de totale kantoorervaring: ruimtelijke indeling, aanwezige technologie en culturele kwesties zijn allemaal belangrijke zaken om aan te pakken en te verbeteren. Door dit te doen, kunnen ze werknemers weer naar kantoor krijgen zonder hen te hoeven dwingen.”

Een nieuwe manier van werken

In de whitepaper worden een aantal belangrijke punten met betrekking tot de huidige cultuur bij bedrijven geïdentificeerd:

De aarzelende terugkeerder : Onderzoek uit Europa en de VS toont aan dat hoe groter het bedrijf is, hoe langzamer de terugkeer naar kantoor verloopt. In Europa is 64% van de werknemers niet bereid volledig terug te keren naar kantoor. Dit komt door verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld de tijd die werknemers verliezen met het pendelen, de verminderde concentratie op kantoor en de lagere productiviteit. Nederlandse werknemers zijn het meest bereid om terug te keren naar kantoor: ‘slechts’ 56% van de werknemers wil enkel remote werken. In Ierland zijn werknemers het meest aarzelend, 83% is niet bereid om terug naar kantoor te gaan.

: Onderzoek uit Europa en de VS toont aan dat hoe groter het bedrijf is, hoe langzamer de terugkeer naar kantoor verloopt. In Europa is 64% van de werknemers niet bereid volledig terug te keren naar kantoor. Dit komt door verschillende redenen, zoals bijvoorbeeld de tijd die werknemers verliezen met het pendelen, de verminderde concentratie op kantoor en de lagere productiviteit. Nederlandse werknemers zijn het meest bereid om terug te keren naar kantoor: ‘slechts’ 56% van de werknemers wil enkel remote werken. In Ierland zijn werknemers het meest aarzelend, 83% is niet bereid om terug naar kantoor te gaan. Cross-functionele samenwerking tussen verschillende teams : Hybride werken vereist van bedrijven en organisaties dat ze de strikt gescheiden afdelingen op het gebied van IT, HR en onderhoud opdoeken, zodat de afdelingen samen betere, gezondere en productievere werkplekervaringen kunnen ontwikkelen.

: Hybride werken vereist van bedrijven en organisaties dat ze de strikt gescheiden afdelingen op het gebied van IT, HR en onderhoud opdoeken, zodat de afdelingen samen betere, gezondere en productievere werkplekervaringen kunnen ontwikkelen. Digitale transformatie : Minder dan drie op tien werkgevers heeft nieuwe samenwerkingsruimtes en vergaderplekken opgezet met tools voor videovergaderingen of bestaande vergaderruimtes opnieuw ingericht voor het hybride werken.

: Minder dan drie op tien werkgevers heeft nieuwe samenwerkingsruimtes en vergaderplekken opgezet met tools voor videovergaderingen of bestaande vergaderruimtes opnieuw ingericht voor het hybride werken. Een cultuur opbouwen: Om de terugkeer naar kantoor in beweging te krijgen, moeten bedrijven onderzoeken hoe ze hun eigen bedrijfscultuur beter op orde kunnen krijgen en deze ook effectief kunnen laten leven binnen de kantooromgeving. Ze kunnen meer leren over hun eigen personeelsbestand, en een betere match zoeken tussen functietitels en de verschillende mogelijkheden binnen het model van hybride werken.

Stijgende kosten

Paul Clark: “Hybride werknemers meer terug naar kantoor krijgen, is cruciaal voor een effectief hybride werkmodel, maar er speelt momenteel een lastige combinatie van factoren. De stijgende kosten van levensonderhoud hebben een enorme impact op de portemonnee, waardoor veel werknemers het reizen naar kantoor afwegen tegen het besparen van tijd en geld. Meer dan ooit vragen werknemers zich af waarom ze naar kantoor moeten komen – maar deze vraag wordt niet beantwoord. Organisaties moeten zich richten op het in stand houden van hun bedrijfscultuur, maar ze moeten medewerkers ook een gegronde reden bieden om terug te keren naar kantoor, die het hun tijd en geld waard maakt om te komen. Tegelijkertijd moeten bedrijven de technologie implementeren die nodig is om medewerkers in staat te stellen vanaf elke locatie te werken.”

Het onderzoeksrapport “A Reset for Return to Office? The Journey to Hybrid Working” belicht de meest recente onderzoeken en ‘best practices’ van over de hele wereld, en is hier beschikbaar.