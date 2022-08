AEX daalt door koersval Adyen, BAM fors hoger na cijfers

De AEX-index op het Damrak ging donderdag licht omlaag onder aanvoering van Adyen. Het Amsterdamse bedrijf, dat de betalingen afwikkelt voor bedrijven als Spotify en Microsoft, zag de omzet in de eerste jaarhelft minder sterk stijgen dan gehoopt. Ook de winstgevendheid viel tegen door hogere kosten. Het aandeel werd 11 procent lager gezet en was daarmee de grootste verliezer bij de hoofdfondsen.

Bij de kleinere bedrijven vielen de resultaten van BAM (plus 9 procent) wel in de smaak. De bouwonderneming zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar dalen door het afstoten van bedrijfsonderdelen, maar het nettoresultaat nam daarentegen sterk toe. Topman Ruud Joosten sprak van solide prestaties van de bouwer in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Het niveau van de orderontvangst blijft volgens hem ook bevredigend. Zo startte BAM de tweede jaarhelft met een orderportefeuille van dik 12 miljard euro.

De stemming op de aandelenmarkten bleef terughoudend door de zorgen over hogere rentes. In Noorwegen schroefde de centrale bank de rente met 0,5 procentpunt op in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook bleek uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve dat de Amerikaanse centrale bank vastbesloten is om de rente verder te verhogen om de inflatie te bestrijden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent lager op 720,49 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 969,09 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,8 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

Naast Adyen stond maaltijdbezorger Just Eat Takeaway in de staartgroep van de AEX, met een verlies van 2,4 procent. Philips bleef onder druk staan en verloor 1 procent. Het zorgtechnologieconcern daalde een dag eerder al 3,7 procent nadat bleek dat het aantal meldingen van incidenten met apneu-apparaten van Philips flink is toegenomen bij de Amerikaanse medische toezichthouder FDA. De chipbedrijven Besi en ASMI stonden bovenaan met winsten tot 3,5 procent.

In de MidKap was luchtvaartcombinatie Air France-KLM koploper met een plus van 2 procent. Boskalis won 0,2 procent. De baggeraar zag de omzet en winst in de eerste jaarhelft flink toenemen. Boskalis verklaarde later deze maand meer te kunnen zeggen over het overnamebod van investeerder HAL.

De euro was 1,0162 dollar waard, tegen 1,0164 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 88,94 dollar. Brentolie werd 1,3 procent duurder op 94,83 dollar per vat.