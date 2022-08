Autoshow Genève gaat voor vierde jaar op rij niet door

De internationale autoshow van Genève gaat volgend jaar februari voor de vierde keer op rij niet door. De organisatie annuleerde de vorige drie edities vanwege de coronapandemie. Nu zouden autofabrikanten door veel onzekerheid op het vlak van “economie en geopolitiek” niet durven te beloven naar de Zwitserse stad af te reizen. Ook blijft het risico van een opleving van het coronavirus groot.

“In deze onzekere tijden verkeren veel merken niet in de positie om hun deelname aan een show in Europa in de winter toe te zeggen”, zegt Sandro Mesquita, topman van de autoshow.

De autosalon is al meer dan honderd jaar oud. Samen met de autoshow IAA in Duitsland en de autotentoonstellingen in het Japanse Tokio en het Amerikaanse Detroit is die van Genève de grootste ter wereld. Autofabrikanten tonen er hun nieuwe modellen en technologie.

De Geneva International Motor Show, zoals de expo officieel heet, had in november 2023 wel een zusterevenement gepland in de Qatarese hoofdstad Doha. Die autoshow gaat wel door.