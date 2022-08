Bloomberg: Tesla wil hulp Chinese overheid voor productie

Fabrikant van elektrische auto’s Tesla en Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC Motor), de grootste Chinese autofabrikant, willen dat de Chinese overheid ingrijpt om de energievoorziening in de regio Sichuan op peil te houden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De fabrikanten maken zich zorgen om stroomuitval bij cruciale toeleveranciers in de regio, waar ze onderdelen van nodig hebben.

Sichuan is een van de dichtstbevolkte gebieden in China en kampt al geruime tijd met extreme droogte. Die zorgde al voor uitval van stroom bij de leveranciers van Tesla en SAIC Motor. De regio is sterk afhankelijk van energie uit waterkracht, waardoor de energievoorziening tijdens een hittegolf onder druk komt te staan als er niet genoeg water is voor de waterkrachtcentrales.

Volgens een document dat rondgaat op Chinese sociale media heeft een gemeentelijke commissie voor economie en informatie van Shanghai contact gehad met de lokale regering van Sichuan over de kwestie. Daarin valt te lezen dat Shanghai, waar Tesla een fabriek heeft, heeft gevraagd om de elektriciteitslevering aan zestien leveranciers van auto-onderdelen in Sichuan te verlengen.

Vooralsnog meldden beide autoproducenten geen vertragingen als gevolg van stroomuitval bij leveranciers, zeggen de bronnen. Tesla wilde nog niet direct reageren op de kwestie. SAIC deed dat wel en liet via populaire chatapp WeChat weten dat het bedrijf “actief overlegt met de lokale overheid in Sichuan” en eraan werkt om de impact van stroomuitval terug te dringen.

De kwestie zorgt voor hevige kritiek op Chinese sociale media. Zo wordt de Chinese overheid ego├»stisch en arrogant genoemd, omdat “de levens van de mensen in Sichuan die lijden onder de enorme hitte minder belangrijk lijken dan Tesla”, valt in een post te lezen. “We hebben dringend elektriciteit nodig. Dertien mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege oververhitting”, staat in een ander bericht.

De Japanse autofabrikant Toyota en Chinese accumaker CATL, de grootste in zijn soort ter wereld, moesten door de droogte en gebrek aan elektriciteit eerder fabrieken sluiten in Sichuan. Die blijven naar verwachtingen dit weekend ook nog gesloten.