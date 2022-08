Minder omzet BAM door verkochte onderdelen, winst omhoog

Bouwbedrijf BAM heeft afgelopen halfjaar minder omzet behaald dan in de vergelijkbare periode van 2021. Dat is te wijten aan de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland ging de omzet juist omhoog. Ook de winst steeg aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar ondanks hogere kosten voor materialen en personeel.

De omzet in de eerste zes maanden kwam uit op 3,3 miljard euro, een afname van 8 procent. De winst daarentegen verviervoudigde van 20,1 miljoen euro in de eerste zes maanden van vorig jaar tot 85,7 miljoen euro nu.

BAM is al enige tijd bezig om voorzichtiger te zijn met de aanbiedingen die het voor klussen doet en welke opdrachten het bedrijf aanneemt. Daarmee wil het bedrijf minder risico lopen. Toch gaat dat nog wel eens mis zoals met de renovatie van de Afsluitdijk, waar veel meerkosten mee gemoeid bleken omdat Rijkswaterstaat belangrijke informatie niet had afgegeven. In het tweede kwartaal is daar echter een akkoord over bereikt met de Nederlandse overheid.