Netflix van plan downloads te weren bij advertentie-abonnement

De Amerikaanse streamingdienst Netflix is van plan om het downloaden van films en series op telefoons of tablets niet toe staan voor gebruikers van een goedkoper abonnement met reclames waar het bedrijf aan werkt. Dat blijkt uit software gevonden in de appversie voor de iPhone. In de reguliere abonnementen die de dienst nu aanbiedt, kunnen wel afleveringen of films gedownload worden.

In de app waren bijvoorbeeld al berichten te lezen dat downloads “beschikbaar waren op alle abonnementen behalve Netflix met advertenties”, ontdekte software-ontwikkelaar Steve Moser, die dat aan persbureau Bloomberg meldde. Dit bericht lijkt ook te suggereren dat gebruikers advertenties niet kunnen overslaan. Ook kunnen andere bepaalde functies niet gebruikt worden als een advertentie te zien is.

Netflix wilde nog niet direct reageren op de stap. De streamingdienst komt begin volgend jaar met een abonnement met advertenties, waar het jarenlang juist weg van bleef. Netflix probeert op deze manier de daling in het aantal gebruikers te stoppen. De concurrentie van andere streamingdiensten, zoals Disney+, HBO Max en Amazon Prime, is de laatste tijd toegenomen en daar had Netflix last van.

Met het goedkopere abonnement met reclames wil Netflix klanten aan boord houden en nieuwe klanten trekken die alle streamingdiensten gezamenlijk te duur vinden worden. Door aan dat abonnement beperkingen te verbinden hoopt Netflix dat zij op den duur toch willen gaan betalen voor hun abonnement.

Andere streamingdiensten, zoals het in Nederland niet beschikbare Hulu en de Amerikaanse versie van HBO Max, hebben al abonnementen met advertenties om gebruikers binnen te halen. Disney+ werkt ook aan een goedkoper abonnement met reclames.

Of de plannen daadwerkelijk helemaal doorgaan zoals het nu lijkt, is nog de vraag. Netflix heeft al wel eerder aangegeven dat niet alle content die nu te zien is op de betaalde abonnementen ook meegaat naar het advertentie-abonnement.