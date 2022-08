Prijs voor gas in Europa breekt weer record

De prijs voor aardgas in Europa is verder gestegen, nu Rusland de export van de brandstof nog altijd beperkt en er door het warme weer veel energie nodig is voor koeling. Een megawattuur gas kostte bij het slot van de handel op de toonaangevende beurs in Amsterdam 241 euro. Dat is de hoogste slotprijs ooit en bijna elf keer zoveel als het normale niveau in deze tijd van het jaar.

Rusland levert aan sommige Europese landen helemaal geen gas meer, zoals Nederland, Finland, Bulgarije en Polen. Andere landen, waaronder grootverbruiker Duitsland, moeten het stellen met veel minder Russisch gas dan normaal. Hoewel Rusland technische redenen opgeeft, zeggen Duitsers dat het om een politiek drukmiddel gaat om Europese sancties wegens de oorlog in Oekraïne af te zwakken.

De energiecrisis wordt nog bemoeilijkt door de lage waterstanden in de Rijn. Binnenvaartschepen kunnen daardoor minder lading meenemen, terwijl ze belangrijk zijn voor het vervoer van brandstoffen uit de havens van Rotterdam of Antwerpen naar het Europese achterland.

Op 7 maart steeg de prijs voor gas op de Amsterdamse beurs al een keer kortstondig tot een historische piek van 345 euro per kilowattuur, maar diezelfde dag nog zakte de prijs tot 227 euro bij het slot van de handel.

Lidstaten van de Europese Unie streven ernaar hun gasopslagen voor zeker 80 procent gevuld te krijgen voor de winter begint. Als Rusland de gastoevoer dan nog altijd beperkt houdt of zelfs verder terugschroeft, zullen landen die voorraden snel moeten aanspreken.

Het hoofd van de Duitse toezichthouder voor de energievoorziening, Klaus Mueller, waarschuwde daarom in een interview met t-online voor blijvend hoge gasprijzen. De reserves moeten vervolgens namelijk opnieuw worden aangevuld. “Het is belangrijk dat iedereen beseft: het gaat niet om slechts één winter, maar minstens twee”, zo vertelde hij de nieuwswebsite. “De volgende winter kan zelfs moeilijker worden.”

Ondertussen hebben industriebedrijven die veel gas verbruiken het zwaar. De Belgische zinksmelterij Nyrstar heeft zijn fabriek in het Noord-Brabantse Budel onlangs gesloten vanwege de hoge energiekosten. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek verbruikte de Nederlandse industrie vorige week ruim 40 procent minder gas dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.