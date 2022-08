Recordinflatie eurozone van bijna 9 procent bevestigd

De inflatie in de eurozone is in juli definitief uitgekomen op 8,9 procent. Europees statistiekbureau Eurostat kwam donderdag met een definitieve berekening. Deze was gelijk aan de voorlopige raming die eind juli was gepubliceerd. In juni was de inflatie nog 8,6 procent.

Vooral de opgelopen energieprijzen zorgen ervoor dat de inflatie hard is opgelopen. Ook levensmiddelen, alcohol en tabak werden in rap tempo duurder. Verder waren consumenten en bedrijven ook voor diensten zoals de horeca en transport meer geld kwijt dan een jaar eerder. Datzelfde gold voor industriƫle goederen.

Vooral in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen nam de geldontwaarding een vlucht. Daar werd het leven ruim een vijfde duurder dan een jaar eerder. Frankrijk en Malta hadden van de eurolanden met 6,8 procent de laagste inflatie. In Nederland gaat het volgens de geharmoniseerde Europese rekenmethode om 11,6 procent. Voor de hele Europese Unie lag de inflatie op 9,8 procent van 9,6 procent een maand eerder.

De verder oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente verder te verhogen. De ECB kwam vorige maand met een renteverhoging van een half procentpunt, de eerste rentestap sinds 2011. ECB-president Christine Lagarde zei toen dat de inflatie voorlopig nog ongewenst hoog zal blijven.