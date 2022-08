Reorganisatie en certificatenkwestie drukken winst Triodos Bank

Triodos Bank heeft over de eerste zes maanden van het jaar een lagere winst in de boeken gezet in vergelijking met een jaar eerder. De duurzame bank zette in de meetperiode onder andere geld opzij voor de reorganisatie die de financiƫle instelling eerder aankondigde. Ook de kwestie rond certificaten die binnenkort op een alternatieve beurs verhandeld moeten kunnen worden, drukte het resultaat.

Triodos sloot de meetperiode af met een winst van 18,8 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 27,7 miljoen euro. De reorganisatie, waardoor de komende tijd afscheid wordt genomen van 150 medewerkers, zorgt voor een eenmalige post van 6 miljoen euro. Door 10 procent van het personeelsbestand te schrappen, hoopt Triodos tot 12 miljoen euro per jaar te besparen.

Verder maakte Triodos eind vorig jaar bekend dat certificaten van aandelen binnenkort te verhandelen zijn op een alternatieve beurs. Eigenaren van de stukken zitten al tijden met het probleem dat de handel in de certificaten is bevroren. Na het uitbreken van de coronacrisis wilden zoveel beleggers hun stukken te gelde maken dat de handel werd gestopt. Om dit probleem op te lossen, moeten de beleggers de certificaten binnenkort kunnen verhandelen op een beurs.

Triodos maakte in voorbereiding op de alternatieve beursgang 1,3 miljoen euro aan kosten. De certificaten moeten in het tweede kwartaal van 2023 verhandeld kunnen worden. Volgens Triodos ligt de bank op schema daarvoor.

Triodos was verder extra geld kwijt aan personeel. Dat kwam vooral door de extra inzet die wordt gepleegd om witwaspraktijken te voorkomen. Daarnaast droeg Triodos ook meer geld af aan het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank. Geld op rekeningen bij banken wordt wettelijk beschermd door de toezichthouder. Valt een bank onverhoopt om dan krijgen spaarders gegarandeerd tot maximaal 100.000 euro hun geld terug.

Topman Jeroen Rijpkema legt in een toelichting uit dat de eerste zes maanden van het jaar uitdagend waren in termen van geopolitieke spanningen en economische ontwikkelingen. Evengoed lukt het de bank volgens hem om een solide prestatie neer te zetten.

Verder meldde Triodos de lancering van de allereerste “biobased hypotheek”. Deze hypotheekvorm moet huiseigenaren stimuleren om gebruik te maken van ecologische bouwmaterialen. De duurzame bouw wordt beloond met een lagere hypotheekrente. Volgens Rijpkema laat Triodos met deze hypotheekvorm zien dat het een voortrekkersrol heeft op het gebied van duurzaamheid.