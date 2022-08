Brancheorganisaties goede doelen teleurgesteld over stap ING

Brancheorganisaties voor goede doelen zijn “zeer teleurgesteld” over de aankondiging van ING om tot het einde van dit jaar geen stichtingen en verenigingen meer te accepteren die een rekening willen openen. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) benadrukt de belangrijke rol die goede doelen hebben en roept ING dan ook op “zo spoedig mogelijk op dit besluit terug te komen”.

Samen met andere vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen zet SBF zich al enige tijd in voor een goede toegang tot betalingsverkeer voor maatschappelijke organisaties. De organisatie is daarover ook in gesprek met partijen als De Nederlandsche Bank (DNB), het ministerie van Financiƫn en de grootbanken zoals ING. De koepelorganisatie is vanwege die gesprekken extra verrast door de beslissing van ING.

“Het is van groot belang dat organisaties die zich willen inzetten voor de oplossing van maatschappelijke en sociale problemen, of het nu gaat om armoedebestrijding, natuurbescherming, kinderhulp of cultuur en sport, hun werk op een normale manier kunnen uitvoeren”, stelt SBF. “Daarvoor is het gebruik van bankrekeningen voor bijvoorbeeld het ontvangen van donaties en het bestellen van hulpgoederen, essentieel.”

Voetbalbond KNVB, die als grote sportbond veel verenigingen vertegenwoordigt, laat weten dat de maatregel van ING “zeer beperkte effecten” lijkt te hebben. De meeste voetbalclubs bestaan namelijk al langere tijd en hebben al een rekening. Verder geeft de KNVB aan “heel blij” te zijn met de jarenlange sponsoring van het Nederlandse voetbal door ING.

ING geeft als reden voor de tijdelijke uitsluiting van verenigingen en stichtingen als nieuwe klanten dat de bank niet voldoende personeel heeft om zorgvuldig klantenonderzoek te doen. Dat is bij “deze complexe rechtsvormen” volgens ING meer werk dan bij bedrijven of particulieren.