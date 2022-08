Just Eat Takeaway accepteert lagere prijs voor belang in iFood

Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway verkoopt zijn belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood aan techinvesteerder Prosus. De in Amsterdam genoteerde onderneming, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, vangt een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro voor de 33 procent van de aandelen die het bezit. Prosus krijgt iFood daarmee volledig in handen.

Just Eat Takeaway heeft al eerder gezegd van de iFood-aandelen af te willen. Maar alleen voor het juiste bedrag. Een eerder bod van 2,3 miljard euro werd eerder nog afgeslagen. Maar met het uitblijven van verdere biedingen is Just Eat Takeaway nu akkoord met een lagere prijs.

Koper van de stukken is Moville, dat onderdeel is van Prosus. De transactie bestaat uit 1,5 miljard euro aan contanten. Afhankelijk van de prestaties van het onderdeel komt daar nog eens maximaal 300 miljoen euro bij. De deal is nog wel afhankelijk van goedkeuring door aandeelhouders.

Just Eat Takeaway zal de opbrengsten gebruiken om de eigen balans te versterken en schulden af te lossen.

Hoewel Just Eat Takeaway een lagere prijs krijgt voor zijn belang in iFood wordt de verkoop goed ontvangen op de Amsterdamse aandelenbeurs. Het aandeel Just Eat Takeaway werd ruim een kwart meer waard. De opleving volgt op de forse koersdruk eerder dit jaar, waarbij het bedrijf sinds de start van 2022 zo’n 65 procent aan beurswaarde zag verdampen.

Na de sterke groei van de sector tijdens de coronapandemie kampen maaltijdbezorgers nu met een groeivertraging doordat de bestellingen teruglopen vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen en mensen niet meer aan huis gekluisterd zijn. Just Eat Takeaway moest daardoor al 3 miljard euro afschrijven op de boekwaarde van zijn Amerikaanse dochter Grubhub. Met de overname van Grubhub was vorig jaar meer dan 7 miljard dollar gemoeid.

Onder druk van aandeelhouders, die niet tevreden zijn met de prestaties en de aandelenkoers van Just Eat Takeaway, heeft het bedrijf inmiddels besloten om Grubhub weer te verkopen. Het bedrijf herhaalde dan ook bij de bekendmaking van de deal met Prosus dat het actief werkt aan een volledige of gedeeltelijke verkoop van Grubhub.