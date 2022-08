Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl uitblinker in licht hogere AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was vrijdag een positieve uitschieter in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werd ruim een derde meer waard na de aankondiging zijn belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood te verkopen aan techinvesteerder Prosus. De overnamesom kan oplopen tot 1,8 miljard euro afhankelijk van de prestaties van het onderdeel in de komende maanden. Prosus (plus 0,6 procent) krijgt iFood daarmee volledig in handen.

Just Eat Takeaway had eerder al gezegd van de iFood-aandelen af te willen. Maar alleen voor het juiste bedrag. Zo werd vorig jaar nog een bod van 2,3 miljard euro afgeslagen. Door het uitblijven van nieuwe biedingen is het bedrijf nu akkoord gegaan met een lagere prijs. Het geld zal worden gebruikt om de balans te versterken en schulden af te lossen. Just Eat heeft zijn aandelenkoers dit jaar hard zien dalen. Het bedrijf groeide sterk tijdens de coronapandemie maar kampt nu met een groeivertraging doordat mensen minder maaltijden bestellen en weer vaker buiten de deur eten.

De hoofdindex op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,2 procent hoger op 727,40 punten. De MidKap zakte 1 procent tot 960,71 punten. De beurs in Londen won 0,1 procent en Parijs verloor 0,3 procent. De DAX in Frankfurt bleef vlak. In Duitsland zijn de prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen in juli met dik 37 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de sterkste stijging ooit.

Adyen (min 2,4 procent) ging verder omlaag en was de grootste daler in de AEX. Het betaalbedrijf zakte een dag eerder al 3,7 procent na tegenvallende resultaten. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en staalmaker ArcelorMittal volgden met verliezen van 2 procent.

In de MidKap stonden luchtvaartcombinatie Air France-KLM en fitnessketen Basic-Fit onderaan, met verliezen van dik 3 procent. Roestvrijstaalmaker Aperam (min 4,2 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend van de afgelopen periode.

Voor fietsenfabrikant Accell (plus 0,5 procent) is het de laatste handelsdag op het Damrak. Het bedrijf achter merken als Batavus en Sparta wordt door een groep investeerders onder leiding van het Amerikaanse KKR overgenomen en van de beurs gehaald.

De euro was 1,0078 dollar waard, tegen 1,0117 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder 89,40 dollar. Brentolie werd 1,3 procent goedkoper op 95,41 dollar per vat.