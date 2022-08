Retailer Bed Bath & Beyond keldert op negatief Wall Street

Retailer Bed Bath & Beyond werd vrijdag 40 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse verkoper van huishoudelijke artikelen leverde daarmee de forse koerswinst aan het begin van de week weer in. De koersval volgde op het nieuws dat investeerder en GameStop-voorzitter Ryan Cohen zijn belang in Bed Bath & Beyond heeft verkocht. Cohen verdiende naar verluidt zo’n 68 miljoen dollar met de verkoop.

De koers van Bed Bath & Beyond was eerder deze week nog flink omhooggeschoten. Dat kwam doordat particuliere beleggers die actief zijn op sociale media zich massaal op het aandeel stortten door berichten dat Cohen met opties zou speculeren op een koersstijging van het aandeel. De gamewinkelketen GameStop, waar Cohen voorzitter van is, was eerder zelf onderdeel van een soortgelijke hype onder hobbybeleggers. Het aandeel GameStop zakte 5,5 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent lager op 33.833 punten. De brede S&P 500 daalde 0,7 procent tot 4255 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1 procent in tot 12.837 punten. De S&P 500 en de Nasdaq koersen daarmee af op het eerste weekverlies in vier weken tijd.

Applied Materials daalde 2,1 procent. De toeleverancier van de chipsector boekte afgelopen kwartaal minder winst door de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. De winst, en ook de omzet, vielen echter hoger uit dan kenners hadden verwacht. Ook gaf het bedrijf een optimistische verwachting af voor het huidige kwartaal.

Deere verloor 2,5 procent na tegenvallende resultaten. De fabrikant van landbouwmachines verlaagde ook de omzetverwachting voor het hele jaar vanwege aanhoudende leveringsproblemen en hogere kosten.

Foot Locker dikte 24 procent aan na goed ontvangen kwartaalcijfers. De verkoper van sportschoenen kondigde daarnaast aan dat oud-topman Mary Dillon van de keten van schoonheidssalons Ulta Beauty per 1 september het roer overneemt van bestuursvoorzitter Richard Johnson.

Coinbase werd haast 8 procent lager gezet. De cryptobeurs kampte met een flinke daling van bitcoin. De grootste digitale munt ter wereld zakte ruim 8 procent in waarde na de recente sterke opleving. Kohl’s verloor 2,5 procent. De Amerikaanse winkelketen had een dag eerder bijna 8 procent verloren.

Maaltijdbezorger DoorDash zou volgens mediaberichten een partnership met Walmart willen beƫindigen en verloor 2,6 procent.

De euro was 1,0055 dollar waard, tegen 1,0164 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 90,94 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 96,46 dollar per vat.