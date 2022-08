Starbucksvestigingen heropenen als STARS in Rusland

In Rusland zijn de omgebouwde voormalige vestigingen van de Amerikaanse koffieketen Starbucks vrijdag heropend. Onder het mom ‘bucks is gone, stars stay’ bliezen de Russische rapper Timati en restaurateur Anton Pinskiy in juli de koffieketenfilialen nieuw leven in. Ze namen de vestigingen over nadat de Amerikanen hun koffieactiviteiten in het land staakten vanwege de inval in Oekraïne.

Op het oog lijkt er weinig veranderd. Zo lijkt het logo van Stars verdacht veel op het oude Amerikaanse logo. In plaats van een zeemeermin staat er nu een dame in traditionele Russische kledij op de koffiekopjes. Ook zullen veel dranken hetzelfde blijven, maar zal er geen gepatenteerde frappuccino op het menu staan. Ook schrijven de Russen net als de Amerikanen bij de bestelling de naam van de klant op de beker.

In hoofdstad Moskou gingen vrijdag de eerste veranderde vestigingen open. Eind september moeten alle vestigingen in Rusland open zijn. De meeste blijven koffiewinkels, sommige vestigingen worden restaurants. “Hoezo STARS? Dit nieuwe merk verenigt de sterren van de gastronomische industrie”, verklaarden de nieuwe eigenaren op de website. Volgens hen is het merendeel van de ruim 2000 voormalige Starbuckswerknemers blijven werken bij Stars.

Starbucks besloot na de inval van de Russen in Oekraïne eind februari de 130 vestigingen tijdelijk te sluiten, voordat het bedrijf besloot helemaal te vertrekken uit het land. Starbucks was vijftien jaar actief in Rusland. Ook andere grote ketens zoals fastfoodgigant McDonald’s besloten uit het land te vertrekken vanwege de oorlog.