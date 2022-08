Veel vraag naar Lamborghini’s, nu bestelde bolide komt begin 2024

Sportwagenmerk Lamborghini is zo populair dat de hele productiecapaciteit voor volgend jaar al besteld is. Dat betekent dat iemand die nu bijvoorbeeld een sportwagen van het type Aventador of Huracán of een Urus-SUV bestelt, die bolide pas op zijn vroegst begin 2024 krijgt.

In het eerste halfjaar leverde het Italiaanse merk, dat eigendom is van Volkswagen, 5090 auto’s af. Dat is zo’n 5 procent meer dan een jaar eerder en het hoogste aantal auto’s dat Lamborghini ooit in de eerste jaarhelft produceerde.

Ondanks alle inflatie en dure brandstoffen merkt het bedrijf ook nog niets van een afnemende vraag naar zijn sportwagens, geeft topman Stephan Winkelmann aan. Dat is ook in Europa niet aan de orde.