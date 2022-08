Winst Xiaomi keldert door zwakke verkopen smartphones

Het Chinese Xiaomi, de op twee na grootste smartphoneproducent ter wereld, heeft de winst in het afgelopen kwartaal met ruim 80 procent zien kelderen. Het bedrijf had last van de strikte lockdownmaatregelen in China tegen het coronavirus, waardoor de verkoop van smartphones hard werd geraakt. Ook wereldwijd werden minder smartphones verkocht.

Xiaomi verloor ook marktaandeel aan concurrerende Chinese smartphonemerken zoals Honor en Vivo, die vooral aan populariteit wonnen bij jonge en technisch onderlegde consumenten met hun nieuwste modellen en agressieve reclamecampagnes. Xiaomi’s pogingen om terrein te winnen in het duurdere segment van de smartphonemarkt, waar de grotere concurrenten Samsung en Apple de dienst uitmaken, vorderen slechts langzaam.

De omzet van het bedrijf in de drie maanden tot en met juni zakte met 20 procent. In het eerste kwartaal zag Xiaomi de omzet voor het eerst in zijn bestaan dalen. Vanwege corona-uitbraken gingen grote Chinese steden als Shanghai in een strenge lockdown, waardoor mensen amper konden winkelen. Daarnaast zorgt de hoge inflatie ervoor dat consumenten minder geld uitgeven aan elektronica. Ook heeft Xiaomi te kampen met hogere kosten voor productie en transport en tekorten aan chips.

Xiaomi verscheepte in het afgelopen kwartaal wereldwijd 20 procent minder smartphones. Dat was volgens onderzoeksbureau IDC de grootste afname onder de vijf grootste smartphonemakers ter wereld. In China daalden de leveringen van Xiaomi met 22 procent, waarmee het bedrijf het slechter deed dan de gemiddelde marktdaling van 14,7 procent.

Om minder afhankelijk te zijn van de verkopen van smartphones is miljardair en mede-oprichter Lei Jun van Xiaomi bezig om het bedrijf om te vormen tot een concern dat alles maakt wat een gezin kan gebruiken – van vaatwassers tot koffers en bewakingscamera’s. Het grootste project van Lei is de ontwikkeling van een elektrische auto, waar 10 miljard dollar in wordt gestoken. Xiaomi heeft echter moeite om goedkeuring te krijgen van de Chinese toezichthouders voor het autoproject.